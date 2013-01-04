В Одессе обрушился супермаркет, есть раненые

В пятницу в пресс-службе управления МЧС Украины сообщили, что в Одессе произошло обрушение строящегося здания супермаркета "Таврия-В" по адресу улица Марсельская, дом 1, травмированы трое строителей, сообщает УНИАН.

Травмированные рабочие госпитализированы, а спасатели МЧС продолжают разбирать завалы, поскольку под грудами кирпичей на месте здания магазина могут еще находиться люди.

Причиной ЧП в строящемся супермаркете стало обрушение перекрытия между этажами, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами.

Представители строительной организации и заказчика пока уклоняются от любых комментариев.