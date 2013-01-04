В Москве из-за пожара эвакуировали театр кукол Сергея Образцова

Сегодня вечером пожар возник в здании театра кукол имени Сергея Образцова, посетителей и сотрудников эвакуировали, предварительно установлено, что очаг пожара находится в подвальном помещении театра Образцова, пишут СМИ.

К тушению пожара привлечены восемь пожарных расчетов, передает пресс-служба ГУ МЧС по Москве, подробности происшествия выясняются.