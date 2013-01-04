В результате ДТП на Калужском шоссе погибли двое, пятеро ранены

В пятницу в пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшем на Калужском шоссе, погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Сотрудник пресс-службы рассказал, что "по предварительной информации, сегодня около 16:30 на 33-м километре Калужского шоссе произошло ДТП. Всего столкнулось три автомобиля, среди которых карета "скорой помощи" и маршрутное такси. В результате аварии два человека погибли, еще пятеро ранены. В настоящее время они доставлены в медучреждения".

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС. По факту произошедшего проводится расследование.