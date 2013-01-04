В Сети появился официальный комментарий Полонского

На странице бизнесмена Сергея Полонского в Facebook появился пост, в котором разъясняется ситуация в Камбодже.



«Сергей Полонский отмечал Новый год с друзьями на одном из необитаемых островов Камбоджи. Праздничные фейерверки привлекли внимание военных, чья база располагалась на соседнем острове. Военные приехали на остров для проверки документов, которых у отдыхающих с собой не оказалось», - сказано в сообщении.

В посте отмечается, что Полонский предложил военным отвезти его на остров, который ему принадлежит, для предоставления документов. «Военные в грубой форме отказали и силой увезли на военную базу для выяснения личности», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в посте сказано, что такое поведение военных спровоцировало «эмоционального Сергея Полонского» на резкие действия. «В настоящий момент Сергей Полонский отпущен под подписку о невыезде», - отмечается в сообщении.

Силовики пытаются предъявить Полонскому хулиганские действия, сказано в посте. «Местный адвокат оспаривает это, так как налицо взаимное недопонимание: камбоджийцы не говорят ни по-английски, ни по-русски, а кхмерский никто из отдыхавших на острове не знает», - резюмируется в сообщении.