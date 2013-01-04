После звонка об угрозе взрыва на Курском вокзале эвакуировали людей

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что после звонка неизвестного, поступившего на пульт "02" примерно в 12:10 мск и сообщившего об угрозе взрыва, с Курского вокзала эвакуируют людей - пассажиров и работников вокзала.

Сотрудник правоохранительных органов сказал, что "проводится полная эвакуация. На место вызваны специалисты, в том числе кинологи".

В последнее время в Москве сообщения о заложенной бомбе случаются часто. Так, в конце декабря сообщалось о заложенной бомбе в поезде Москва - Варшава, который отправлялся с Белорусского вокзала. Взрывное устройство не нашли.

Взрывчатку также искали и в столичном банке на северо-западе Москвы. После обследования здания кинологи бомбу также не обнаружили.

Осенью прошлого года несколько раз сообщалось о заложенной бомбе и на Курском вокзале, но, к счастью, взрывчатки ни разу там обнаружено не было.