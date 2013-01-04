Школьник погиб, выпрыгнув из окна столичной гостиницы "Космос"
4 января 2013, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве погиб школьник, приехавший на Кремлевскую елку вместе с одноклассниками из города Ивдель Свердловской области. Десятиклассник выпрыгнул из окна гостиницы "Космос". Перед смертью мальчик произнес странную и бессвязную фразу.
Трагедия произошла 3 января около 16 часов в доме 150 на проспекте Мира.
После экскурсии десятиклассник зашел в номер своей одноклассницы и перед тем, как выпрыгнуть из окна, произнес перед смертью странную фразу, что "он в игре и ему надо выйти через окно".
Тело 16-летнего мальчика было обнаружено на козырьке гостиницы.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют факт гибели подростка. Предположительно, подросток совершил суицид, сообщают интернет-СМИ.