В Подмосковье четыре человека погибли в пожаре, среди погибших - ребенок

Сегодня рано утром в Красногорске произошел пожар, погибли четыре человека, среди погибших - один ребенок, сообщили Аргументам Недели в пресс-службе ( ГУ ) МЧС по Московской области, личности погибших устанавливаются.

Пожар произошел сегодня около пяти утра по адресу Красногорск, Ильинское шоссе, дом 3.,кв.26, горела трехкомнатная квартира на 7 этаже , на площади 30 м2.

Пожар локализован в 6.28, в 6.30, при обследовании лестничных пролетов были обнаружены тела четырех погибших ( жители соседних квартир - женщина, двое мужчин, ребенок – личности устанавливаются.

Устанавливаются обстоятельства трагедии.