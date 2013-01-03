Разгромленный в индийском Гоа клуб «Club fresh» будет закрыт

Популярные ресторан и ночной клуб «Clubfresh» в индийском городе Гоа, после погрома в новогоднюю ночь, вновь открываться не будут. Об этом «АН» сообщила хозяйка заведения Елена Старкова.

Она также сообщила, что намерена написать на сайт консульства РФ в Бомбее, поскольку до сих пор никакой внятной реакции от дипломатов не последовало. Ранее в российском консульстве «АН» сообщили, что «дежурный дипломат в курсе происшествия и предпринимает меры, чтобы проинформировать руководство».

В новогоднюю полночь в индийском городе Гоа на пляже Морджим, был разгромлен клуб «Club fresh», принадлежащий россиянке Елене Старковой и ее супругу, гражданину Индии.

Как рассказала «АН» Елена Старкова, в 12 часов ночи в их заведение ворвались 10 вооружённых человек в форме охранников и начали разрушать всё на своём пути. Далее они проследовали в рубку ди-джея Максима Ланцберга, где ударили его по голове бутылкой. Рана оказалась достаточно серьёзной.

Пострадал и бармен – ему выстрелом повредили руку. Ресторан и клуб были полностью разгромлены, погромщики закидали его «коктейлями Молотова».