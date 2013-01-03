В городе Лосино-Петровский Щелковского района Подмосковья отключили воду

3 января в 14.43 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения в городе Лосино-Петровский Щелковского района, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

В результате порыва на трубопроводе холодного водоснабжения, диаметром 200 м, произошло отключение в 76 жилых домах, расположенных на улицах Суворова, Чехова, Пушкина, Гоголя, Кирова, Горького, Октябрьская.

В зону отключения попали

- 29 пятиэтажных домов;

- 19 двухэтажных домов;

- 7 девятиэтажных домов;

- 21 дом частного сектора.

В связи с порывом частично прекращено водообеспечение для работоспособности двух котельных, находящихся на территории городского округа. Без воды остались 6000 человек.

На место направлены руководство и оперативная группа Главного управления МЧС России по Московской области, оперативная группа Щелковского гарнизона пожарной охраны.