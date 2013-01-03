Теплоснабжение на территории Звёздного городка восстановлено

В результате аварийного отключения на одном из участков теплосети, 3 января в 12.25 произошло нарушение теплоснабжения в девяти девятиэтажных трехподъездных жилых домах и одной гостинице.

По данным пресс-службы ГУМЧС по Московской области, подача тепла в жилые дома восстановлена в 17.40 мск.

Работы проводились силами ремонтно-восстановительной бригады МУП ЖКХ "Звездный городок", от МЧС на месте работала оперативная группа Щелковского гарнизона пожарной охраны.