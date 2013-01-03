В Пскове пьяный на БМВ, спасаясь от погони, убил водителя «Нисана»

В Пскове на одной из центральных автомагистралей в 6 часов утра сотрудники ГИБДД заметили автомобиль БМВ, водитель которого вел себя неадекватно. Инспекторы включили сирену, проблесковые маячки и попытались остановить автомобиль. Водитель БМВ-Х5 начал уходить от погони, нарушая правила дорожного движения.

На перекрестке Рижский проспект – ул.Рокоссовского он выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на автомашину «Ниссан-Премьера», водитель которой выехал на перекресток на зелёный сигнал светофора. В результате столкновения автомашины отбросило на тротуар, где автомашина БМВ-Х5 совершила наезд на осветительную опору и светофор.

В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан-Премьера», мужчина 1986 года рождения, скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. Водитель БМВ-Х5 1987 года рождения был пьян. По данному факту проводится проверка.