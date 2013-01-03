По уточненной информации, в ДТП в Ярославской области погибли семь человек

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня в Ярославской области, СМИ сообщают о шести погибших людях, однако в пресс-службе ГУМЧС по Ярославской области уточнили АРГУМЕНТАМ НЕДЕЛИ, что в аварии погибли семь человек.

Авария произошла сегодня днем, в 15.26 на 312-м км. федеральной автодороги М-8 "Москва –Холмогоры" у деревни Усолкино Даниловского района, столкнулись три иномарки: два внедорожника и легковушка.

После столкновения произошло возгорание автомобилей, семь человек погибли, среди жертв ДТП один ребенок.

В сообщении ГУМЧС по Ярославской области уточняется, что "участниками ДТП стали автомобили "Фольксваген – Тигуан", "Тойота- Камри" и "Ниссан – Тиида".

Состояние одного выжившего в ДТП стабильное, мужчина госпитализирован, на месте ДТП продолжают работать сотрудники ДПС, МЧС и медики.