В Башкирии произошло ДТП, погиб один человек и трое пострадали

Белорецкие спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП произошедшей на 156 км а/д "Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск", где произошло лобовое столкновение легковушек и в ДТП погиб человек.

В ДТП, по данным пресс-службы ГУМЧС, попали "Toyota-Camry" и ВАЗ-21013, сотрудниками МЧС Была произведена деблокация погибшего водителя и оказана первая помощь пассажиру ВАЗ-21013, оказана первая помощь водителю и пассажиру иномарки.

Трое раненых были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для транспортировки в РКБ с. Аскарово Абзелиловского р-на.