В Башкирии три человека погибли в пожарах

За прошедшие сутки в Республике Башкортостан произошло 9 пожаров в которых три человека погибло, привлекался личный состав в количестве 64 человек и 22 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

2 января приблизительно в 06 час. 00 мин. в деревне Осиновка, Бирского района, произошло возгорание временного бесхозного дощатого строения размером 2x3 м. На месте пожара, родственниками, были найдены тела двух молодых людей: 1995 и 1996 г.р. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения погибших. Пожарная охрана не вызывалась.

2 января в 19 час. 28 мин в Нефтекамске по ул. Строителей произошло возгорание дивана и домашних вещей в двухкомнатной квартире. В ходе тушения пожара огнеборцами ПЧ-37 было обнаружено тело погибшего хозяина, мужчины 1959 г.р. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения погибшего.