В Швейцарии мужчина расстрелял в деревне трех человек

В Швейцарии в деревне Дайон на юге страны пьяный молодой мужчина открыл стрельбу по прохожим. "Деревенский" стрелок насмерть застрелил трех человек. Злоумышленник еще двоих человек ранил. Пострадавших госпитализировали в клинику. О их состоянии не уточняется.

30-летнего мужчину задержала полиция. В ходе задержания он сам получил огнестрельное ранение, так как угрожал открыть огонь по полицейским.

Европейские СМИ отмечают, что подозреваемый в убийстве троих человек и ранении двоих мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Три человека скончались на месте преступления.

Проводится расследование.