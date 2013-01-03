В Швейцарии мужчина расстрелял в деревне трех человек
3 января 2013, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Швейцарии в деревне Дайон на юге страны пьяный молодой мужчина открыл стрельбу по прохожим. "Деревенский" стрелок насмерть застрелил трех человек. Злоумышленник еще двоих человек ранил. Пострадавших госпитализировали в клинику. О их состоянии не уточняется.
30-летнего мужчину задержала полиция. В ходе задержания он сам получил огнестрельное ранение, так как угрожал открыть огонь по полицейским.
Европейские СМИ отмечают, что подозреваемый в убийстве троих человек и ранении двоих мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Три человека скончались на месте преступления.
Проводится расследование.