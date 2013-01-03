В Москве горел павильон на Тушинском рынке

В Москве на Тушинском рынке горел торговый павильон. Сообщение о пожаре на территории Тушинского рынка по адресу: Волоколамское шоссе, 94, поступило в 09.20. Сведений о пострадавших нет.

"В одноэтажном торговом павильоне, предназначенном под снос, на Тушинском рынке происходило горение на площади 70 квадратных метров. В 10.25 пожар был потушен.

В настоящее время дознаватели главного управления столичного МЧС устанавливают причину пожара.