За первые дни праздников произошло более 2000 пожаров

3 января в МЧС России прошло открытое селекторное совещание под руководством министра Владимира Пучкова. Спасатели из разных регионов России отчитались перед главой ведомства о том, как проходят новогодние праздники.

За первые дни новогодних праздников в России произошла одна чрезвычайная ситуация и более 2 тысяч пожаров. Об этом сообщил начальник национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимир Степанов.

Это на 18 процентов меньше, чем за такой же период прошлого года. Более 600 человек спасены.

По его словам, гибель людей на пожарах снижена на 20 процентов. "80 процентов пожаров произошло в жилом секторе", — уточнил он, сообщают vesti.ru.

По словам Степанова, снижение пожаров наблюдается практически во всех регионах, за исключением Курской, Ульяновской, Тверской, Самарской, Псковской областей и Красноярского края.