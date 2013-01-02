Новогодние пожары в Мордовии: счет жертв открыт

Начало нового года в Мордовии омрачено трагическими событиями, в результате которых погибли несколько человек. Непосредственно в новогоднюю ночь в республике произошло пять пожаров.

Всего полтора часа прожила в 2013 году 76-летняя жительница села Покассы Зубово-Полянского района: пенсионерка сгорела ночью в собственном доме, специалисты МЧС выясняют причины возгорания.

В первый день наступившего нового года погибли еще два человека, на этот раз в столице республики, Саранске. Пожар произошел вечером в частном секторе города, на улице Маринина. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные расчеты быстро потушили огонь в одной из квартир одноэтажного деревянного дома, однако без жертв не обошлось: при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили два трупа – 27-летнего мужчины и 33-летней женщины, проживавших здесь.