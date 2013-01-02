Свыше 70-ти пьяных водителей задержали в Казани за два праздничных дня

За первые новогодние сутки в Казани было поймано 22 водителя под хмельком, а в последующие сутки и того больше – 49 автомобилистов в неадекватном состоянии.

По сообщению пресс-службы ГИБДД Казани, в первые двое суток урожай на нарушителей исчислялся сотнями и тысячами. Например, к административной ответственности было привлечено 1712 водителей и 610 пешеходов. Также 2 угонщика автомобилей было задержано за два праздничных дня.