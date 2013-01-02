В Челябинской области умер сити-менеджер Озерска Александр Федоров

В Челябинской области во вторник, 1 января, умер сити-менеджер Озерска Александр Федоров. Федорова избрали сити-менеджером округа накануне Нового года, за несколько дней, 26 декабря.

28 января ему исполнилось бы 48 лет.

Александр Федоров поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи бились за его жизнь, но не смогли остановить стремительно прогрессирующую патологию.

Коллеги по депутатскому корпусу, где Федоров возглавлял планово-бюджетную комиссию, по работе в ЗАО «Уралгидромонтаж», в котором он трудился 12 лет, запомнят его интеллигентным, дипломатичным, умеющим ладить с самыми разными людьми, жизнелюбивым, эрудированным, никогда не теряющим чувства юмора.

Пост сити-менеджера Озерска приобретает некий мистический оттенок. Один из депутатов городского собрания даже окрестил его проклятым. Местные СМИ пишут, что пост сити-менеджера Озерска приобретает некий мистический оттенок. Один из депутатов городского собрания в сердцах окрестил его проклятым.

Конкурс, в котором победил Федоров, был четвертым за последние три года. А предыдущий сити-менеджер - Евгений Тарасов был задержан в июне 2012 года по подозрению в хищении бюджетных средств.