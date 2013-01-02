В Таиланде задержаны предполагаемые грабители и насильники россиянок

В Таиланде в курортном городе Паттайя задержаны трое местных жителей, подозреваемых в ограблении и изнасиловании двух молодых россиянок, приехавший на отдых в эту страну.

Инцидент произошел утром 25 декабря 2012 года. Туристки из России возвращались утром в отель после празднования католического Рождества. 30 и 31-летняя женщины решили сократить свой путь в отель, возвращаясь с вечеринки, выбрав краткий, но безлюдный путь. Неожиданно к ним подошли злоумышленники, угрожая оружием, затолкали россиянок в пикап, увезли на окраину Паттайи, отобрали украшения, деньги и изнасиловали. Москвички заявили в местную полицию.

Один из предполагаемых преступников – 35-летний местный житель – был арестован 1 января. Полиция установила его связь с автомобилем, на котором везли девушек.

Задержанный уже дал признательные показания. Были арестованы двое его сообщников - мужчины 20 и 32 лет.