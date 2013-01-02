В Финляндии 200 россиян застряли в аэропорту Лаппеенранты

В Финляндии двести граждан России застряли в аэропорту Лаппеенранты. Авиакомпания Ryanair отменила рейс в Милан. В итоге пассажиры с детьми остались практически на улице.

"Ryanair отменило рейс Лаппенранта-Милан не озаботившись дальнейшей судьбой порядка двухсот пассажиров, многие из которых с детьми! Не было предложено ни альтернативного варианта вылета, ни размещение в гостиницы, ни питания! Представителей авиакомпании на момент объявления регистрации на рейс в аэропорту Лаппенранты не оказалось! Сотрудники аэропорта предложили всем покинуть здание так как их рабочий день закончился! Управляющий аэропорта сообщил, что он ни имеет никаких контактов в данной компании и ни чем помочь не может! В настоящее время представитель консульства Сенцов Илья Сергеевич готов страдать вместе со всеми! :)))", - написал один из пассажиров, сообщает Фонтанка.ру.

Получить комментарии о ситуации от представителей посольства РФ в Финляндии, а также в головном офисе авиакомпании Ryanair в Дублине не удалось – телефоны данных организаций не отвечают.