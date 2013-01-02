В Лос-Анджелесе погиб папарацци, снимавший машину Джастина Бибера

В США погиб фоторепортер, снимавший белый Ferrari канадского поп-певца Джастина Бибера на проспекте в Лос-Анджелесе. Папарацци был так увлечен работой, что вышел на проезжую часть, где его практически через несколько секунд сбил другой автомобиль.

Автомобиль Ferrari Джастина Бибера остановили полицейские для обычной проверки. Самого певца внутри машины не было, но папарацци решил заснять просто автомобиль звезды. Патрульный предупредил фотографа, попросил отойти назад в целях безопасности, но тот не послушал.

Водителю автомобиля, который насмерть сбил папарацци, не будут предъявлять обвинения в непредумышленном убийстве.