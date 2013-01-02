Состояние выживших в авиакатастрофе 30 декабря - стабильное

Бортпроводник совершившего жесткую посадку во «Внуково» Ту-204 Дмитрий Винокуров находится в стабильно тяжелом состоянии. «Состояние стабильно тяжелое. Вечером температура 36, утром – 36,6», - рассказала «АН-онлайн» сотрудник НИИ Скорой помощи им. Склифософского.



На вопрос, приходил ли Д. Винокуров в сознание, сотрудник клиники ответила, что таких сведений у нее нет.

По данным Минздрава, состояние двух членов экипажа Ту-204, выживших в катастрофе, стабилизировалось. Намечается положительная динамика. 26-летняя стюардесса Кристина Баранова и 32-летний Алексей Изосимов находятся в реанимации Первой градской больницы им. Пирогова. У девушки наметилась положительная динамика, она находится в состоянии средней тяжести. Мужчина - в стабильно-тяжелом состоянии, однако положительная динамика также присутствует.