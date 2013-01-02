Первый пожар случился через пять минут после Нового года

Первый после боя курантов сигнал о пожаре в Петербурге поступил на телефон "01" в пять минут первого. - В поселке Володарского на улице Льва Толстого сгорел автомобиль ВАЗ-2109, - сообщили в ГУ МЧС по городу.

В 00:23 загорелась квартира в доме № 5/2 на улице Латышских Стрелков. Обгорела обстановка на шести метрах. Из соседних квартир этажами выше эвакуировали 22 человек. Никто не пострадал. На проспект Культуры вызвали, кроме пожарных, медиков. - У 12-го дома в три часа ночи сгорел автомобиль "Land Rover". Ожоги лица и рук получили 26-летний и 41-летний мужчина и 25-летняя девушка.