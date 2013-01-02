Владельцу затонувшей «Амурской» продлили срок ареста

Руководителю компании, которой принадлежала шаланда «Амурская» продлен срок заключения под стражу. Такое решение по ходатайству следственных органов принял сегодня суд в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Напомним, генерального директора «Николаевский-на-Амуре морской порт» подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и воспрепятствовании предварительного расследования с использованием служебного положения. По решению служителей Фемиды, мужчина останется под арестом до 29 апреля 2013 года. Суд, как и ранее, согласился с доводами следствия, что находясь на свободе, судовладелец может скрыться от предварительного следствия, а также угрожать свидетелям и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Судовладелец был задержан в Москве 5 ноября 2012 г. Тогда, вместо того чтобы явиться по вызову для дачи показаний в следственные органы, мужчина улетел в Москву.

Сухогруз «Амурская» неожиданно исчез днем 28 октября. В тот день он вышел в рейс с грузом золотосодержащей руды – почти 700 тонн – и направился в сторону Охотска. С него был подан сигнал бедствия, но суда, пришедшие к месту, где он должен был находиться, ничего не нашли. Лишь более недели спустя шаланду обнаружили недалеко от Шантарских островов, на глубине 25 метров. На борту находились 9 моряков – жители Хабаровского и Приморского краев. В ходе поисков водолазы обнаружили тело лишь одного из них. В конце ноября спасательные службы прекратили поисковую операцию ввиду резкого ухудшения погоды и замерзания моря.

По одной из версий, сухогруз должен был выйти в плавание на день раньше, 27 числа. Но не смог из-за отлива, пришлось ждать большой воды. Вот этих суток и не хватило, чтобы миновать штормовую погоду, которая, не исключено, стала причиной крушения. Еще одним фактором стал перегруз судна. Согласно документам, он мог взять на борт 611 тонн груза, но, как уже было сказано, на борту было 700 тонн. Затонувшая руда оценивается в $230 тысяч. По данным следствия, теплоход перевозил ее без разрешения на перевозку такого сырья и с недоукомплектованным экипажем. Несмотря на это, судовладелец дал указание экипажу следовать к месту назначения.