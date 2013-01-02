В Москве посетители караоке-клуба на Садовой-Черногрязской устроили резню

В Москве во вторник, в первый день нового года, в караоке-клубе «Пионер» в центре столицы произошел конфликт между посетителями с применением ножа.

На пульт дежурного 02 1 января в 10.10 мск поступило сообщение о том, что в караоке-клубе по адресу Садовая-Черногрязская, дом № 10 мужчина пострадал от ножевого ранения. В развлекательном учреждении произошел конфликт, в результате которого неизвестный напал на посетителя караоке-клуба и пырнул его в живот ножом. С колото-резаным ранением мужчина 1983 года рождения был госпитализирован в больницу.

По факту драки в клубе полицейские возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ - Умышленное причинения вреда здоровью. Преступник сбежал, его ищут оперативники.

Надо отметить, что в караоке-клубе «Пионер» хорошая охрана и на входе установлен металлодетектор. Но злоумышленник умудрился пронести небольшой складной нож.

Массовая драка произошла в первый новогодний день около торгового центра на Ленинградке. А в Твери школьница в новогоднюю ночь зарезала подругу.