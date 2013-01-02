В Нижнем Новгороде произошла авария на теплотрассе

В Нижнем Новгороде сегодня утром произошел порыв трубопровода тепловой сети диаметром 400 мм по Южному шоссе, д. 21-А в Автозаводском районе. 7 тысяч жителей этого района остались без теплоснабжения.

В волжском городе сегодня чуть ниже 0, не минус 30 градусов. Но и при такой температуре прохладные батареи в квартирах могут повлиять на настроение и здоровье людей.

По данным МЧС, в результате без теплоснабжения остались 30 жилых домов, в которых проживают более семи тысяч человек. Теплоноситель не сливается, угроза размораживания системы отопления отсутствует.

Работы по устранению технологического нарушения ведет аварийная бригада ООО «Теплосети». Обещают восстановить подачу тепла в дома к 18 часам. Причина происшествия – ветхие сети в нижегородском ЖКХ.

Напомним, в начале зимы сообщения о прорыве труб с кипятком с регулярной периодичностью поступали из Санкт-Петербурга.