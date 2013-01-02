Во Франции участники банд молодежи поджгли сотни машин в новогоднюю ночь

Во Франции в новогоднюю ночь участники местных молодежных банд подожгли 1 тысячу 193 автомобиля. Министр внутренних дел Франции Мануэль Вальс отметил, что количество машин, сожженных в этом году, не уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

По данным официальной статистики французского МВД, сейчас увеличилось количество арестов нарушителей.

Во Франции в последние годы поджог автомобилей стал своего рода соревнованием у молодежных банд. Чаще всего акции вандализма происходят в новогоднюю ночь и на День взятия Бастилии.

Во Франции в новогоднюю ночь для обеспечения порядка были выведены на улицы более 50 тысяч полицейских и жандармов, сообщает РБК.

Ранее правительство экс-президента Николя Саркози приняло решение о прекращении публикации информации о подожженных автомобилях, чтобы не побуждать группировки к соперничеству.

"АН" сообщали, что неизвестные в Москве подожгли на Озерной улице сгорел элитный автомобиль Ferrari F430.