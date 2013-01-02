Несколько ЧП произошло в Хабаровском крае за первые сутки наступившего 2013 года

Праздничные дни в Хабаровском крае – без ЧП не обошлось. Набор традиционный – пожары и ДТП, есть погибшие и пострадавшие. Так, уже в первые часы нового года произошло загорание в пристройке к мясоперерабатывающему предприятию «Григ Чернобельского» в селе Ракитное под Хабаровском. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе краевого управления МЧС, площадь пожара составила 80 квадратных метров, его тушили 21 брандмейстер при помощи 7 единиц техники. С огнем удалось справиться лишь под утро. В результате инцидента погиб работник мясокомбината, еще одного «скорая» доставила во 2 Краевую клиническую больницу – мужчина получил ожоги.

Не обошлось без пострадавших и на пожаре, вспыхнувшем утром 2 января в жилом доме на южной окраине Хабаровска. Здесь огонь уничтожил домашние вещи на площади 2 кв.м. Загорание ликвидировали подручными средствами. С места пожара во 2 Краевую клиническую больницу с ожогами рук и ног госпитализирован мужчина 1976 года рождения. По всем пожарам проводятся проверки.

Не очень спокойно было и на дорогах – за первую ночь нового года произошло более полусотни ДТП, в основном по вине нетрезвых водителей, сообщает дежурная часть краевой ГИБДД. И еще 15 подобных инцидентов случилось вечером первого января. Так, в одном из спальных районов Хабаровска автолюбитель, будучи подшофе, спровоцировал ДТП с участием четырех машин. По словам очевидцев, он двигался на Тойоте Королле в сторону Хабаровск-2, со стороны центра города. Остальные участники инцидента двигались во встречном направлении. Короллу вынесло за пределы своей полосы за несколько метров до дорожного отбойника, который мог спасти ситуацию. Но автолюбитель не смог среагировать на резкий маневр своего транспортного средства. Первой под удар попала Тойота Карина. От сильного толчка седан отбросило на Тойоту Виш, где находились граждане КНР, развернуло и откинуло обратно. В переделку также попала Тойота Прадо. В итоге виновника столкновения, мужчину 1974 года рождения и его пассажира, с переломами и ушибами доставили во вторую краевую больницу. Еще один участник — гражданин Китая, не нашел с полицейскими общий язык.

Кроме того, пожарные инспекторы и полицейские продолжают наблюдать за тем, как в регионе торгуют пиротехникой. Особенно внимательно следят, чтобы огненные забавы не продали несовершеннолетним. Один такой случай выявили в Хабаровске. В отношении недобросовестного продавца был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба краевого УВД. Также сотрудники полиции торговца, который продавал пиротехнику с нарушениями правил противопожарной безопасности. Взрывоопасный товар продавали на расстоянии менее полуметра от тепловой пушки. Владельцу торговой точки придется заплатить штраф.