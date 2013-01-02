В Кот-д’Ивуаре объявлен 3-дневный траур по погибшим в Абиджане
2 января 2013, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Кот-д’Ивуаре сегодня начался 3-дневный траур по погибшим в Абиджане в давке на новогоднем салюте.
Жертвами происшествия в Абиджане после праздничного фейерверка в давке у главного входа на стадион стал, по последним данным, 61 человек.
В числе жертв трагедии много детей от восьми до 15 лет. В давке пострадали 49 человек.
Согласно официальным данным, посмотреть на фейерверки в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара собрались более 50 тысяч человек. Точная причина трагедии пока не установлена. По некоторым сообщениям иностранных СМИ, нескольких тысяч человек пытались покинуть стадион, в то время, как его ворота осаждал встречный поток людей. Некоторые свидетели утверждают, что подростки в толпе пытались украсть мобильные телефоны, угрожая ножами, чем и спровоцировали панику.