В Кот-д’Ивуаре объявлен 3-дневный траур по погибшим в Абиджане

В Кот-д’Ивуаре сегодня начался 3-дневный траур по погибшим в Абиджане в давке на новогоднем салюте.

Жертвами происшествия в Абиджане после праздничного фейерверка в давке у главного входа на стадион стал, по последним данным, 61 человек.

В числе жертв трагедии много детей от восьми до 15 лет. В давке пострадали 49 человек.

Согласно официальным данным, посмотреть на фейерверки в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара собрались более 50 тысяч человек. Точная причина трагедии пока не установлена. По некоторым сообщениям иностранных СМИ, нескольких тысяч человек пытались покинуть стадион, в то время, как его ворота осаждал встречный поток людей. Некоторые свидетели утверждают, что подростки в толпе пытались украсть мобильные телефоны, угрожая ножами, чем и спровоцировали панику.