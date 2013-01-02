Гражданин Таджикистана устроил драку на борту самолета

Гражданин Таджикистана устроил драку в самолете, выполнявшем рейс "Москва-Худжанд". Авиалайнер авиакомпании "Сибирь" вылетел из московского аэропорта "Домодедово".

Пролетая над Самарой, один из пассажиров, устроил конфликт, драку, потребовал от стюардесс, чтобы они пустили его в кабину пилотов. Экипаж принял решение вернуться в порт вылета - в Москву, в "Домодедово". В столице скандалиста

передали в руки полиции. Самолет произвел дозаправку и отправился в рейс в Худжанд. На борту Airbus A320 в момент инцидента находилось 160 человек.