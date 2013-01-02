Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara без прав врезался в столб и погиб

Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara без прав врезался в столб на улице Академика Варги напротив дома № 6 и погиб. В иномарке кроме водителя находились пассажиры. Шофер погиб на месте.

Двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка. Гаишники уже выяснили, что у шофера водительского удостоверения не было.

В Москве это уже второе за сутки ДТП, в котоом водитель врезался в фонарный столб и погиб. Ранее на Щелковском шоссе Mercedes с литовскими номерами на высокой скорости врезался в столб. Шофер скончался, когда его извлекали из покореженной машины. Пассажир умер по дороге в больницу.