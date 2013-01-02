В Москве на Озерной улице сгорел элитный автомобиль Ferrari F430

В Москве две иномарки, одна из которых - элитный автомобиль Ferrari F430 - сгорели ночью на Озерной улице. Очевидцы рассказали, что дорогая машина принадлежит любовнице одного из столичных чиновников.

Предположительно, Ferrari подожгли неизвестные злоумышленники. В автомобиле взорвался бензобак. Свидетели инцидента рассказали, что было слышно, как лопаются от огня колеса элитной иномарки. Пламя мгновенно перебросилось на автомобиль Chevrolet, стоящий рядом.

Люди не пострадали. Пожарный расчет прибыл через три минуты после вызова. Огнеборцы ликвидировали возгорание за две минуты. Проводится расследование.

Читатели нашего сайта прислали свой комментарий (орфография сохранена): "эта машина не любовницы а ездиет на ней мужчина . который живёт в доме по адресу мичуринский 80 . и он приезжает часто к дому 31".