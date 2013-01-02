В Усольском районе Пермского края четыре человека погибли в пожаре

Накануне вечером пожар произошел в частном жилом доме в поселке Пыскор, ул. Тимирязева, 4, сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех погибших - одной женщины и трех мужчин, сообщает ГУМЧС по Пермскому краю.

Установлено, что сгоревший дом использовался, как дача, отопления в нем не было, в результате пожара дом и надворные постройки сгорели полностью, площадь пожара составила 84 кв.м.

Сообщение о пожаре поступило от жителя села Пыскор. В сообщении указывалось, что на ул. Тимирязева видно зарево, горит дом, который использовался под дачу. Вблизи дома никого не было, поэтому пожар был обнаружен поздно. Было установлено, что в доме проживал безработный мужчина. По словам жителей деревни, к нему в гости часто приходили люди, которые вели асоциальный образ жизни, компании постоянно распивали спиртное, курили.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Пермскому краю 14 чел., 2 ед. техники, под руководством начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Мормуля Владислава Викторовича.