В Пермском крае двухлетняя девочка погибла в пожаре

В Пермском крае 1 января днем произошел пожар, в поселке Они по улице Больничной сгорел частный дом, в ходе разборов завалов обнаружено тело двухлетней девочки, причина пожара - детская шалость с огнем.

По данным пресс-службы ГУМЧС по Пермскому краю, лощадь пожара составила 90 кв. метров, в пожарную охрану позвонила соседка, увидев пламя.

Пожарно-спасательные подразделения работали по вызову (рангу) пожара № 1 БИС. По прибытии не место пожара происходило открытое горение в надворных постройках и внутри дома.

В ходе проведенной проверки установлено, что в 9 утра мать ушла отмечать праздник, оставив троих детей дома одних. Вначале брат 2008 г.р вместе с сестрами 2007 и 2010 г.р. играл в конструктор, после этого мальчик решил поджечь игрушку, затем кресло, воспользовавшись зажигалкой (зажигалка лежала на виду). Когда загорелись домашние вещи, старшие дети, испугавшись огня, выбежали на улицу, оставив двухлетнюю сестру в кровати. Ребенок был обнаружен в ходе тушения пожара

В ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем.