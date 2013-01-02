Массовая драка произошла на Ленинградском шоссе, есть пострадавшие

В Москве первый день нового года - вторник, 1 января, - закончился массовой дракой, в результате которой пострадали пять человек. Вечером во вторник группа неизвестных затеяла конфликт у дома № 16 по Ленинградскому шоссе.

На словах выяснить отношения не удалось. Ссора переросла в драку. В результате ранения получили пятеро участников конфликта. Одному медики оказали помощь на месте происшествия. Четверо были госпитализированы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Уточним, в драке около торгового центра принимали участие около 20 человек. Об инциденте в полицию сообщили очевидцы, сообщившие, что в потасовке участвуют сотрудники частной охранной организации. У пострадавших охранников черепно-мозговые травмы и колотые ранения.