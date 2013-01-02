В Твери 15-летняя школьница в новогоднюю ночь зарезала подругу

Страшный инцидент произошел в одной из квартир на улице Хромова в Твери в новогоднюю ночь, где праздник отмечали три подруги-школьницы. По версии следствия, две девушки пришли в гости к 15-летней подруге домой встречать Новый год.

Школьницы 14, 15 и 16 лет отмечали праздник с алкогольными напитками. В ходе распития возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе возникшей ссоры 15-летняя девушка нанесла своим подругам множественные удары ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений 16-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, причиной ее смерти явились множественные ранения шеи. 14-летняя потерпевшая с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу.

Инцидент произошел уже под утро, 1 января 2013 года около 4 часов. Подозреваемая задержана, в ближайшее время следствием будет инициировано избрание в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней жительницы города Твери, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц). Расследование уголовного дела продолжается.