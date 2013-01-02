В Луанде 10 человек погибли в давке во время церковной службы

В Анголе сильная давка произошла во время массовой религиозной службы, организованной "Вселенской Церковью Царства Божьего" на стадионе в Луанде. В результате происшествия погибли 10 человек. Еще 120 человек пострадали.

В числе погибших - четверо - дети младше 10 лет.

Давка произошла из-за того, что стадион не смог вместить всех желающих посетить службу.

Организаторы службы рассказали, что ожидали около 70 тысяч посетителей, а на службу пришли почти в два раза больше людей, сообщает РБК.

"Всемирная церковь Царства Божьего" - пятидесятническая церковь, организованная в Бразилии в 1977г. Число ее последователей превышает 8 млн. человек.