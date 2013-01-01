В Москве на Щелковском шоссе произошло ДТП, погибли двое, предварительно установлено, что "Мерседес" врезался в фонарный столб у дома № 12, на месте аварии, по данным ГИБДД, погиб водитель разбившейся иномарки.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики, пассажирка "Мерседеса" умерла в машине "скорой помощи".