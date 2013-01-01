В Москве в бассейне одной из частных саун утонул посетитель, сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело погибшего обнаружили без видимых признаков насильственной смерти.

Предварительно установлено, что причиной смерти посетителя сауны мог стать сердечный приступ, спровоцированный алкоголем и резким перепадом температур.