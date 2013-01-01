В Торжокском районе Тверской области три человека погибли в пожаре, информация о пожаре поступила в ГУМЧС по Тверской области сегодня в 10.05, во время разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших.

"В 10:06 к месту пожара было направлено подразделение ПЧ-13 в составе 3 человек и 1 единицы техники. Расстояние до места пожара от ПЧ-13 – 15 км", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС по Тверской области.

На момент прибытия первого пожарного подразделения на место пожара в 10.26 наблюдалось открытое горение дома по всей площади, локализация пожара была объявлена в 10.33, ликвидировать открытое горение удалось в 11.17.

В 12.45 в ходе разбора места пожара личным составом обнаружены обгоревшие останки тел двух мужчин и женщины, причину пожара установит дознание.