О погроме клуба в Гоа российским дипломатам известно

В консульстве Российской Федерации в Бомбее, уже в курсе происшествия, случившегося новогодней ночью в клубе «Club fresh» в индийском городе Гоа. Как сообщил «АН» представитель дипмиссии, «дежурному дипломату известно о случившемся и он предпринимает меры, чтобы проинформировать консула и вышестоящее руководство».

Сегодня в полночь в индийском городе Гоа на пляже Морджим, был разгромлен клуб «Club fresh», принадлежащий россиянке Елене Старковой и ее супругу, гражданину Индии.

Как рассказала «АН» Елена Старкова, в 12 часов ночи в их заведение ворвались 10 вооружённых человек в форме охранников и начали разрушать всё на своём пути. Далее они проследовали в рубку ди-джея Максима Ланцберга, где ударили его по голове бутылкой. Рана оказалась достаточно серьёзной.

Пострадал и бармен – ему выстрелом повредили руку. Ресторан и клуб были полностью разгромлены, погромщики закидали его «коктейлями Молотова».