ДТП произошло на автодороге Владимир-Муром-Арзамас, погибли двое мужчин
1 января 2013, 18:05 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]
1 января 2013, 18:05 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]
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