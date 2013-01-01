ДТП произошло на автодороге Владимир-Муром-Арзамас, погибли двое мужчин

ДТП произошло сегодня днем около 15.40 на автодороге Владимир-Муром-Арзамас, погибли двое мужчин, авария произошла на территории Нижегородской области, на 204 км трассы, погибшие - водители двух легковушек.

Столкнулись, по данным ГИБДД, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21104, водители погибли на месте ДТП, виновника аварии установит расследование.