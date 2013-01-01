Русские погромы произошли в полночь в Индии

Сегодня в полночь в индийском городе Гоа на пляже Морджим, был разгромлен клуб «Club fresh», принадлежащий россиянке Елене Старковой и ее супругу, гражданину Индии.

Как рассказала «АН» Елена Старкова, в 12 часов ночи в их заведение ворвались 10 вооружённых человек в форме охранников и начали разрушать всё на своём пути. Далее они проследовали в рубку ди-джея Максима Ланцберга, где ударили его по голове бутылкой. Рана оказалась достаточно серьёзной.

Пострадал и бармен – ему выстрелом повредили руку. Ресторан и клуб были полностью разгромлены, погромщики закидали его «коктейлями Молотова».

По словам Е. Старковой, полиция прибыла на место происшествия только через 20 минут, после того, как скрылись нападавшие. Свою задержку они объяснили пробками на дорогах Гоа.

Владельцы заведения «Club fresh» обратились в Российское консульство, где записали информацию о нападении. Однако действенных мер наши дипломаты не предприняли, так как до 9 января его ответственные сотрудники находятся на новогодних каникулах.