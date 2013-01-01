Новогодняя давка в Кот д'Ивуар. Погибли, как минимум, 60 человек

Новогодняя давка в в Кот д'Ивуар. Погибли, как минимум, 60 человек, СМИ Франции передают, что трагедия произошла в новогоднюю ночь в городе Абиджане, когда граждане собрались в центре города, чтобы посмотреть фейерверк.

Причины трагедии выясняются, известно, что более 200 человек пострадали в давке.