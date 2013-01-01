В Москве сегодня произошло ДТП, погиб водитель "скорой помощи", авария произошла днем во вторник в 14:31 на площади Академика Курчатова в столичном районе Щукино, внедорожник "Мерседес" врезался в карету "скорой".

Сообщается, что причину и виновника ДТП, установит дознание, однако предварительно установлено, что "Мерседес" на высокой скорости врезался в санитарный "Форд", принадлежащий частной клинике.

Водитель "скорой", двигавшейся с включенным проблесковым сигналом, погиб на месте ДТП, пострадали и фельдшеры.