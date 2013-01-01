В Иркутской области мужчина и двое его малолетних детей погибли от отравления

В Иркутской области выясняются обстоятельства, при которых погиб мужчина и двое его малолетних детей, трагедия произошла в деревне Бирюльки Качугского, внутри частного дома обнаружены тела 25 летнего мужчины и его двух сыновей 5 и 6 лет.

По предварительным данным доследственной проверки, потерпевшие задохнулись от дыма, возникшего при тлении электропроводки.

Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. Устанавливаются причины гибели мужчины и его детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.