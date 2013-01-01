В "Домодедово" из-за проблем с двигателем через 20 минут после взлета вернулся "Боинг", следовавший рейсом Москва-Вена, по данным СМИ, у самолета сработала система оповещения о неполадках в правом двигателе.

Решение о возвращении "Боинга" в "Домодедово" принял командир воздушного судна, из 140 пассажиров, находящихся на борту самолета, никто не пострадал.