Автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Новый год в Ивано-Франковске

ДТП произошло в новогоднюю ночь в центре Ивано-Франковска, в толпу людей, празднующих наступление 2013г. у главной елки города, врезалась "девятка", восемь человек пострадали, водитель легковушки скрылся.

Пострадавшие госпитализированы, самой молодой из потерпевших - только 15 лет.

Организован розыск горе-водителя.